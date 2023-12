Hintergrund FC Homburg-Spiel Ein Pokal-Abend, der in Erinnerung bleibt

Das Spiel des Jahres im Homburger Waldstadion am Dienstagabend zwischen dem FC Homburg und dem FC St. Pauli endete zwar mit einem klaren 4:1-Erfolg für den Spitzenreiter der Zweiten Bundesliga aus Hamburg, dennoch war dieses Achtelfinale im DFB-Pokal für alle Besucher ein ganz besonderes Erlebnis. 12 200 Zuschauer auf den Rängen und der Tribüne des alterwürdigen Homburger Waldstadions, eine tolle Stimmung nicht nur bei den 3000 Fans des FC St. Pauli angesichts des souveränen Weiterkommens ihrer Mannschaft, und ein zumindest eine Stunde offenes Spiel, ließen bei nicht wenigen Homburger Fußballfans Erinnerungen an Zweit- und Erstbundesligazeiten in den 80er- bis in die 90er-Jahren mit entsprechenden Kulissen beim FC Homburg aufkommen.