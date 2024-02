Undichte Stellen in Rohrleitung entdeckt Anwohner haben wieder Wasser

Sie hofft, dass diese Arbeiten ab Montag zügig vorangehen, zumal der geöffnete Bereich nicht groß ist. Die Wasserleitung wies, wie am Donnerstagabend festgestellt wurde, zwei kleine Löcher auf, durch die das Wasser entwich. Das hatte den Vorteil, dass keine allzu großen Wassermassen auf einmal ausgetreten waren und den Bürgersteig unterspült hatten, wie es vor einem Jahr zwischen bei Jägersburg der Fall war. Es sei etwas schwierig gewesen, die beiden Schadstellen in der Hauptleitung auf Anhieb zu finden, „aber am Ende ist dann doch alles zügig behoben worden“, so Handschuher gegenüber unserer Zeitung.