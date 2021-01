Was bedeutet das Urteil im Schneidewind-Prozess? : Stadt Homburg weiterhin im Schwebezustand

Dass das Urteil gegen Rüdiger Schneidewind im zweiten Prozess freundlicher ausfallen würde als vor zwei Jahren, war den Beobachtern eigentlich vom ersten Tag an klar. Dennoch waren die 120 Tagessätze, also quasi lediglich eine Geldstrafe, am Ende doch überraschend.

Erfreulich für den Angeklagten, da er jetzt auf seine Altersbezüge hoffen kann und finanziell wieder Land sieht. Es bleibt aber für ihn ein Makel, denn wird das Urteil rechtskräftig, ist Schneidewind vorbestraft. Er wäre dann verurteilt für Verfehlungen im Amt – und nicht im Privaten. „Untreue durch Unterlassung“ heißt das, der OB habe „bedingt vorsätzlich“ gehandelt. Unter anderem deshalb, weil er den Detektei-Auftrag dann noch verlängerte, als schon Kosten über 100 000 Euro aufgelaufen waren – ohne bis dato „objektive Erkenntnisse“. Diese Pflichtwidrigkeit warf ihm die Richterin ebenso vor wie die Verletzung der Informationspflicht und das Überschreiten seiner Entscheidungsbefugnisse. Und nicht zuletzt habe er gegen Datenschutzrichtlinien verstoßen. Es gab aber auch Punkte, die für ihn gewertet wurden, wie sein Eingeständnis, er habe Fehler gemacht, sein Angebot, den Schaden mit begleichen zu helfen oder auch die lange Dauer des Verfahrens und die menschlich schwierige Situation für ihn.