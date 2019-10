Sie schlugen zehnmal zu : Haftstrafen für Tankstellenräuber

Für eine Serie von zehn Überfällen auf Tankstellen, einige waren mehrfach Ziel, hat das Landgericht Saarbrücken zwei Männer zu Haftstrafen verurteilt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Homburg/Bexbach/Saarbrücken Die beiden Männer, die 2018 unter anderem in Höchen und Schwarzenacker zuschlugen, müssen für über acht beziehungsweise sechs Jahre ins Gefängnis. Viele ihrer Opfer wurden traumatisiert und litten unter den Folgen der Tat.

Es war eine spektakuläre Überfallserie auf Tankstellen, die im vergangenen Jahr immer wieder für Schlagzeilen sorgte. Damals noch Unbekannte hatte zehn bewaffnete Raubüberfälle in der Region verübt. Was am 25. September mit einem Coup bei einer Tankstelle in Höchen begann, wiederholte sich zwischen dem 1. und 19. November noch neunmal, drunter in Schwarzenacker, Landsweiler-Reden, Dudweiler, Hornbach, Winnweiler, Pirmasens und Thaleischweiler-Fröschen. Mehrere der Überfallopfer berichteten vor Gericht von Traumatisierungen wie Schlafstörungen, Albträumen, Panikattacken und Verfolgungsängsten. Das ging soweit, dass manche der Betroffenen nicht weiter an den Tankstellen arbeiten konnten.

Inzwischen sind ein 27 und ein 33 Jahre alter Mann vom Saarbrücker Landgericht verurteilt worden – wegen besonders schweren Raubes in fünf Fällen sowie wegen besonders schwerer räuberischer Erpressung in fünf Fällen. Der 27 Jahre alte Angeklagte zu einer Gesamtfreiheitsstrafe von acht Jahren und vier Monaten, sein Mittäter zu sechs Jahren. Daneben wurde bei beiden Angeklagten die Unterbringung in einer Entziehungsanstalt und die Einziehung des Wertes von Taterträgen in Höhe von 8257,39 Euro angeordnet. Beide Täter waren zuvor vielfach mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Der Haupttäter etwa wegen mehrfacher Körperverletzung, Sachbeschädigung und schwerem Diebstahl verurteilt worden, sein Komplize wegen Betruges oder vorsätzlicher Körperverletzung.

Es sei bei der Überfallserie darum gegangen, unter anderem Geld für Drogen, Glücksspiel und Schuldenabbau zu erlangen. Zunächst hätten sie via Internet Lage und Umgebung von und Fahrtrouten zu Tankstellen ausgekundschaftet. Der 33-jährige Komplize, der das Fluchtauto fuhr, wartete in der Nähe, während der Haupttäter mit einer weißen Anonymus-Maske und mit vorgehaltener Schreckschusswaffe die Gebäude betrat und sich das Geld aus den Kassen aushändigen ließ.

Das Urteil nebst Beweisaufnahme liest sich wie die Handlung eines Krimis. Los ging die Serie am 1. November 2018 um 19.30 Uhr bei der Tankstelle Höchen, Beute: 460 Euro und Zigaretten für 23 Euro. Am 4. November gegen 21.30 Uhr schlugen die beiden bei der Tankstelle in Schwarzenacker zu. Auch hier gab es als Beute eine geringe Summe von 360 Euro und Zigaretten für zwölf Euro.