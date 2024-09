Nach Querelen mit Landesverband Ex-AfDler Markus Loew plant wohl neue Fraktion im Stadtrat Homburg

Eigentlich könnte man denken, dass die Welt der AfD in Homburg ziemlich in Ordnung ist. Sie verbuchte nach den Kommunalwahlergebnissen 17,3 Prozent im Stadtrat, war mit ihren neun Sitzen in dem Gremium drittstärkste Kraft. Im Ortsrat Erbach landete sie mit 23,8 Prozent noch vor der SPD auf Platz zwei. Ortsvorsteher oder Stellvertreter stellt die Partei aber nicht. Und Markus Loew hat als Kandidat der AfD für die Oberbürgermeisterwahl 14,5 Prozent eingefahren.