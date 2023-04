Campingplatz-Pläne versus Wiedervernässung? Nabu will Sicherung des Königsbruchs-Moors

Die Diskussion um den Campingplatz Königsbruch in Bruchhof, der durch einen Bebauungsplan auf legale Beine gestellt werden soll, geht auch nach der Stadtratssitzung weiter. Der Homburger Nabu hat sich in einem offenen Brief an die saarländische Umweltministerin Petra Berg gewandt. Darin fordert er diese dringend zu einer „einstweiligen Sicherstellung der künftig zu beplanenden Moorflächen“ nach Paragraf 22 Absatz drei des Bundesnaturschutzgesetzes auf. Damit sei zu verhindern, dass eine künftige Wiederherstellung der Niedermoorlandschaft Königsbruch an voreiligen Planungsschritten scheitere.