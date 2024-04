Bürgerinitiative lädt zur Infoveranstaltung Nabu-Einspruch zur Fiege-Ansiedlung

Es sei in einem Verkehrsgutachten dargelegt worden, dass eine eigene Ampelkreuzung die beste Lösung darstelle. Nicht nur das ist in der Diskussion um die Ansiedlung ein hochumstrittener Punkt, da diese neue Ampelanlage an der B 423 nicht weit entfernt vom neu ausgebauten Autobahnanschluss liegen würde. Nun lädt die Bürgerinitiative Zunderbaum (BI) zur mittlerweile dritten Bürgerversammlung ein, Termin ist am Freitag, 19. April, 19 Uhr, im Haus der Begegnung. Sie möchte dabei unter anderem darüber informieren, wie es um einen vom Nabu angekündigten Einspruch gegen eine Erschließung des Geländes vor einem genehmigten Bauantrag steht. Die Naturschutzorganisation hatte sich - wie sie mitteilt - in einem Schreiben an die untere Bauaufsichtsbehörde der Stadt Homburg gewandt und darin verdeutlicht, dass man beabsichtige gegebenenfalls gegen eine Baugenehmigung zu klagen, falls keine Umweltvertäglichkeitsprüfung stattgefunden habe und die Vereinbarkeit der Ansiedlung mit der Schutzgebietsverordnung, der Abwasserentsorgung, der Wasserversorgung und der Löschwasserrückhaltung geprüft worden sei. Weiterhin müsse vor einer „inneren Erschließung“ die äußere Erschließung sichergestellt sein. In der Bürgerversammlung soll es zudem beispielsweise um das aus Sicht der BI „unzureichende Informationsverhalten“ der Behörden sowie die „Unvereinbarkeit“ der Ansiedlung mit der Wasserschutzgebietsverordnung gehen.