Schon seit Mai auf der Suche Es hagelt nur Absagen – Mutter sucht verzweifelt nach Schulplatz für Tochter (14)

Nicole Bauknechts Stimmung schwankt irgendwo zwischen verärgert, ratlos und verzweifelt. Manchmal schlägt sie auch in wütend über. Der Grund ist die Schule – und das mitten in den Sommerferien. Ihre 14-jährige Tochter weiß nämlich bis heute nicht, welche Klasse sie wo besuchen wird, wenn das neue Schuljahr am 26. August wieder beginnt. Das sei eine sehr belastende Situation.