Veranstalter zu Besuch in der Redaktion Homburg Musiksommer erzielt erneut Besucherplus

Homburg · Die Querbeat-Abende und die Jazzfrühschoppen haben in diesem Sommer an den Wochenenden für einen vollen Homburger Marktplatz gesorgt. Die IG Homburger Altstadt plant schon an der nächsten Auflage.

13.09.2023, 17:00 Uhr

Der historische Marktplatz in Homburg war auch beim letzten Akt des Musiksommers für dieses Saison sehr gut besucht. Für Begeisterung und einen Hauch kubanischer Lebensfreude sorgten Rody Reyes und seine Band. Foto: Stefan Holzhauser

„Vorbei ist vorbei“ – da gibt es für Raimund Konrad und Norbert Zimmer keinen Zweifel. Und so wie sie strahlen, ist direkt klar, dass sie das rundum positiv meinen. Die Rede ist vom Homburger Musiksommer, der von der Interessengemeinschaft Homburger Altstadt organisiert wird, eben mit dem Kulturbeigeordneten Konrad als Vorsitzendem sowie Zimmer von der Kulturgesellschaft als dem Verantwortlichen für die Musikpartys an den Freitagabenden.