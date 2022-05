Live-Musik auf dem Marktplatz Homburg : Musiksommer beginnt am Wochenende

Ab Samstag wird wieder gejazzt auf dem historischen Marktplatz in Homburg. Foto: Thorsten Wolf Foto: Thorsten Wolf

Homburg Die Interessengemeinschaft Homburger Altstadt und die Stadt Homburg laden nach einer zweijährigen Pause vom kommenden Samstag, 21. Mai, bis in den September wieder zum „Homburger Musiksommer“ auf dem historischen Marktplatz ein.

Wie in früheren Jahren bedeutet dies zahlreiche Konzerte jeweils freitags von 19 bis 22 Uhr in der Reihe „Querbeat“ mit Musik aus allen Genres moderner Popmusik sowie samstags von 11 Uhr bis 14 Uhr hochwertige Konzerte aus allen Spielarten des Jazz in der Reihe derJazz-Frühschoppen.

Eröffnet wird die Veranstaltungsreihe am Samstag, 21. Mai, mit dem Pasadena Roof-Orchestra zum Jazz-Frühschoppen. 2020 feierte die Band 50-Jähriges. Nie musste sich das Orchester wirklich neu erfinden, denn das klas­sische Repertoire der 20er- und 30er-Jahre wird von niemandem sonst so authentisch und geschmackvoll dargeboten, heißt es in der Pressemitteilung der Stadtverwaltung. Wenn die elf Musiker mit ihrem Bandleader Duncan Galloway die Bühne betreten, gilt das Motto: „It‘s swing time”. Sogar die Queen lud das in England beheimatete Ensemble bereits ein, für sie ein Konzert zu geben.

Wie in der Vergangenheit, werden auch diesmal verkehrliche Anpassungen anlässlich des Musiksommers fällig. So bleibt der historische Marktplatz nach Beendigung des Freitag-Wochenmarkts als Parkfläche gesperrt. Für die Reihe „Querbeat“ (freitags) kann es aufgrund erhöhten Besucheraufkommens im Bereich des Marktplatzes zu Straßensperrungen ab der Einmündung St.-Michael-Straße kommen, für samstags sind keine Sperrungen vorgesehen. Da am letzten Wochenende im Mai das Maifest gefeiert wird und damit aufgrund des ohnehin umfangreichen Musikprogramms der Musiksommer ausfällt, findet das erste „Querbeat“-Konzert erst am Freitag, 3. Juni, mit der Gruppe Sudden Inspiration statt.