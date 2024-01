Musikschule Homburg Mit viel Musik und einem Film geht es ins Jahr 2024

Am kommenden Sonntag, 21. Januar, findet ab 18 Uhr im Konzertsaal der Musikschule in der Schongauer Straße 1 in Erbach eine Text- und Musikperformance unter dem Titel „Die Fratze der Zivilisation“ statt. Marc Boukouya, Wolfgang Debold und Ulrich Bihler präsentieren den Zuschauern in ihrer Veranstaltung eine avantgardistische Sprach- und Musikperformance. Boukouya mit Posaune und Trompete sowie Debold und Bihler mit Text, erschaffen einen künstlerischen Dialog, der die Wahrnehmungsräume vergrößern soll. Die Bedeutung des gesprochenen Wortes wird hier einerseits aufgeweicht, andererseits aber die Intensität und Ausdruckswillen von Inhalten intensiviert. Die Texte sind zum Teil an die Realität angelehnt, bieten aber auch metaphysische, beziehungsweise irrationale Inhalte. Hinzu kommen noch weitere, zumeist musikalische, künstlerische Elemente, die den Spannungsbogen vergrößern. So bilden die drei Künstler eine Symbiose – gemeinsam, aber dennoch voneinander getrennt, jeder auf seine eigene interpretatorische Art und Weise, die am Ende ein Gesamtkunstwerk erschafft, heißt es weiter.