Sommerkonzert Konzert für Gitarre und Oboe in der Musikschule

Nassir Yassin studierte an der Musikhochschule in Saarbrücken Gitarre und Musikpädagogik bei Prof. Stefan Jenzer. Vor seiner Studienzeit war er Mitglied im „Saarländischen Jugendzupforchester“. Nach dem Studium unterrichtet er an den städtischen Musikschulen in Homburg, Zweibrücken und Merzig. Außerdem wirkte er jährlich als Dozent bei Lehrgängen des Vereins „Bund deutscher Zupfmusik“ mit. Konzertant tritt er in unterschiedlichen kammermusikalischen Besetzungen auf.