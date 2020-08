Neues Angebot für Kinder zwischen sechs und acht : Musikschule Homburg bietet eine Orientierungsphase an

Die städtische Musikschule Homburg mit Sitz im Stadtteil Erbach bietet wieder eine umfassende Ausbildung der Kinder an zahlreichen Intrumenten an. Foto: Ulrike Stumm

Homburg Die Musikschule Homburg steht trotz Corona-Pandemie und den zwangsläufig dazu gehörigen Einschränkungen vor dem neuen Schuljahr. Und dafür wird es ein neues Unterrichtsangebot geben: eine Orientierungsphase zum Instrumentalunterricht, die Kinder zwischen sechs und acht Jahren die Gelegenheit bietet, verschiedene Instrumente in einem überschaubaren Zeitraum auszuprobieren, zu „begreifen“ und sich mit ihnen anzufreunden, heißt es in der Pressemitteilung der städtischen Einreichtung.

Nach vier Unterrichtseinheiten wechseln sie das Instrument und auch der Lehrerinnen und Lehrer. Die Musikschule stellt den Kindern für die Kursdauer die Instrumente leihweise zur Verfügung, so können diese auch zu Hause ausprobiert werden und auch die Eltern ihr Kind in seinem Umgang damit erleben und beobachten. Der Orientierungskurs kann zu einem wichtigen Baustein im musikalischen Werdegang der Kinder werden, er soll die Lust am Erlernen eines Musikinstrumentes stärken und entscheidend helfen, die richtige Wahl dafür zu treffen.

Er findet für alle Instrumente immer am gleichen Wochentag statt – donnerstags von 17 bis 17.45 Uhr in der Musikschule. In der Informationsveranstaltung am Samstag, 22. August, 11 Uhr, im Konzertsaal der Musikschule können Interessierte Fragen stellen. Kursbeginn wird eine gemeinsame Stunde am Donnerstag, 10. September, sein, eine Abschlussveranstaltung mit Eltern und Verwandten rundet den Kurs ab. Die Unterrichtsgebühr für den gesamten Kurs beträgt 300 Euro, monatlich 25 Euro.