Musical AG des Gymnasiums am Schloss Castle Players zeigen seit Jahrzehnten große Broadway-Musicals

Nein, es war nicht allein die Geschichte um den jungen Evan Goldman, die da in der Quierschieder Q.lisse an sechs Tagen hintereinander erzählt wurde. Dabei hätte allein das schon gereicht für großartige Abende. Die Castle Players, die Musical-AG des Saarbrücker Gymnasiums am Schloss, brachte das Musical „Thirteen“ von Jason Robert Brown nämlich derart mitreißend auf die Bühne, dass es im Publikum eigentlich von Anfang an kein Halten gab.