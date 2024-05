Dorfgeschichte von Jägersburg wird lebendig Museum in der Gustavsburg öffnet wieder

Über die Geschichte der Burg: Was haben, oder besser, was hatten Jägerburg und Versailles gemeinsam? Ein Kleinod französischer Schlossbaukunst war im 18. Jahrhundert das Bindeglied zwischen dem politischen und kulturellen Zentrum Frankreichs und dem bescheidenen Ort im damaligen Herzogtum Pfalz-Zweibrücken. Doch heute erinnert kaum etwas an die vergangene Pracht in unserer Region; denn das Schloss in Jägersburg wurde im Sommer 1793 von französischen Revolutionstruppen und Einheimischen radikal zerstört. Als Zeugnisse des kulturhistorischen Juwels in Jägersburg bleiben, außer Reproduktionen des Parkplanes von Johann Ludwig Petri, lediglich die wertvollen Schlossdarstellungen, die Philipp Adolf Le Clerc als Aquarelle um 1780 gemalt hat. Reproduktionen von ihnen besitzt das vom Heimat-, Kultur- und Verkehrsverein Jägersburg in der Gustavsburg eingerichtete Burg- und Schlossmuseum.