Homburg : Man muss nun früher aufstehen für die Mülltonne

Homburg Aus aktuellem Anlass weist der städtische Baubetriebshof (BBH) darauf hin, dass die Restmülltonnen am Abfuhrtag stets bis spätestens 6 Uhr morgens am Straßenrand zur Abholung bereitstehen müssen.

Patrick Emser vom Baubetriebshof erklärt dazu, dass die Müllabfuhr derzeit mit veränderten Tourenplänen agiert und teilweise auch mit zwei Müllfahrzeugen gleichzeitig an einer Tour arbeite. Dies führe dazu, dass unter Umständen andere Straßenzüge als sonst oder auch deutlich mehr Gebiete schon in den frühen Morgenstunden angefahren werden. Daher sollte sich niemand darauf verlassen, dass die Restmülltonne auch dann noch geleert werde, wenn er diese später an die Straße stellt. „Selbst wenn es eine monate- oder gar jahrelange Erfahrung gibt, dass die Müllabfuhr gegen 10 Uhr kommt und es noch reicht, die Tonne um 9 Uhr bereit zu stellen, gilt dies nun nicht mehr“, betont Emser.