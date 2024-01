Bilanz BBH fuhr zweieinhalb Mal um die Erde

Knapp zweieinhalb Mal um die Erdkugel: So kann man sich, grob gerechnet, die 101 800 Kilometer vorstellen, die die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des städtischen Baubetriebshofes (BBH) im Jahr 2023 erneut – meist im „stop and go“-Verkehr – zum Einsammeln des Mülls im Stadtgebiet zurückgelegt haben. Das teilt ein Sprecher der Kreisstadt in einer Presseveröffentlichung mit. Gerade aufgrund des „stop and go“ sowie des großen Gewichts der Fahrzeuge kam auch ein Dieselverbrauch von 54 467 Litern zusammen.