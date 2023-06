48. Homburger Bergrennen Die Motoren dürfen doch wieder heulen

Zufriedene Fahrer, etwa 2500 begeisterte Zuschauer und ein ordentliches finanzielles Ergebnis standen beim Homburger Automobilclub (HAC) nach seinem Bergrennen im Vorjahr zu Buche. Und doch stand die 48. Auflage des Motorsport-Spektakels an der Käshofer Straße in diesem Jahr auf der Kippe. Die Helfer fehlten, um das Großereignis zu stemmen. Doch nach einer außerordentlichen Mitgliederversammlung und dank externer Hilfe gaben die Verantwortlichen nun grünes Licht. Und so können Motorsport-Fans am 8. und 9. Juli auf der kurvenreichen 2,6-Kilometer-Strecke zwischen Homburg und dem pfälzischen Käshofen doch wieder die schnellen Rennboliden bestaunen.