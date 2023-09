Polizei sucht Zeugen Motorradfahrer verletzt sich bei Zusammenprall mit Auto schwer

Gegen 8 Uhr am Morgen fuhr ein 31-jähriger Fahrer aus Rheinland-Pfalz mit seinem Auto die L119 aus Richtung Bruchhof kommend und wollte an der Einmündung zur Karlsbergstraße nach links in diese abbiegen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand missachtete der Pkw-Fahrer den Vorrang des entgegenkommenden Motorrads und kollidierte mit diesem im Einmündungsbereich. Der 22-jährige Motorradfahrer aus dem Kreis St. Wendel wurde durch den Zusammenstoß von seinem Kraftrad geschleudert und schwer verletzt. Er musste ins Universitätsklinikum eingeliefert werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 30 000 Euro geschätzt. Die Polizei sucht Zeugen., die den Unfallhrgang beobachtet haben.