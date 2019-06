Mittwochstreffen : Mittwochstreffen des Frauenbundes

(red) Im Juni trifft sich der Frauenbund der protestantischen Kirchengemeinde Beeden zweimal an einem Mittwoch von 15 bis 17 Uhr im Gemeindesaal der Kirche. Am 12. Juni spricht Ruth Wagner über den Sinn des Wortes „Selig“ und stellt eine Verbindung zu den Seligpreisungen im Matthäus-Evangelium her.

Am 26. Juni lassen die Frauen das erste Halbjahr fröhlich ausklingen lassen, indem Ruth Wagner aus den beiden Büchern von Michael Friemel, den „Friemeleien“. vortragen wird. In die Sommerferien geht es zu einem Busausflug am 10. Juli zum Feilbacherhof nach Websweiler. Abschluss am Schlossweiher in Jägersburg. Zum Busausflug erfolgt noch eine separate Information durch den Schaukasten an der Kirche und in der Presse. Nach den Sommerferien trifft sich der Frauenbund wieder regelmäßig ab 14. August 14-tägig.