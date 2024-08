Mitgliederversammlung der Volkshochschule Sprachkurse nach wie vor gut besucht

Positives und Negatives gab es in der Mitgliederversammlung der Volkshochschule (VHS) Homburg zu hören. Das Kursangebot habe im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmals wieder die Situation von vor Corona erreicht. Auf der finanziellen Seite sieht es nicht ganz so gut aus. Die Versammlung stand erstmals unter der Leitung neuen Vorsitzenden Silvia Debold. Sie konnte zu Beginn der Versammlung im kleinen Sitzungssaal des Rathauses auch den städtischen Beigeordneten Manfred Rippel, ihre Stellvertreterin Andrea Krier, die neue Dozentensprecherin Ingrid Lehberger, die Geschäftsstellenleiterin Isabelle Keßler und den Kassenwart Stefan Gessner begrüßen. Sie dankte diesen ebenso wie Patricia Hans von der „Akademie für Ältere“ und allen Dozentinnen und Dozenten für deren Engagement. Diesem Dank an alle Beteiligten schloss sich auch der Beigeordnete Rippel an. Silvia Debold freute sich auch, dass der bisherige Vorsitzende Willi-Günther Haßdenteufel, sein früherer Stellvertreter Hans Burgard sowie die frühere Dozentensprecherin Erica Beck an der Sitzung teilnahmen, heißt es in der Pressemitteilung.