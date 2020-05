Kostenpflichtiger Inhalt: Autobahnanschluss Homburg : Ein Mitfahrerparkplatz für 124 Autos

Seit Anfang Mai steht der neue Mitfahrerparkplatz am Autobahnanschluss Homburg/Bexbach zur Verfügung, Kosten: 750 000 Euro. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Der erste große Bauabschnitt im Rahmen der Neugestaltung des Autobahnanschlusses ist somit fertig.

Seit Anfang Mai ist er in Betrieb, der neue Mitfahrerparkplatz am Autobahnanschluss Homburg/Bexbach. Noch fehlen ein paar Details in Sachen Außengestaltung. Doch schon jetzt kann man sagen: Der ausführende Landesbetrieb für Straßenbau hat ordentlich geklotzt. Mit dem alten Parkplatz ist das, was da nun an der B 423 entstanden ist, nicht mehr zu vergleichen. Insgesamt 124 Parkplätze sind entstanden, die Anlage ist licht gestaltet und gut einsehbar – das vermittelt Parkern gerade in der Dunkelheit ein gutes Gefühl. Für rund 750 000 Euro Baukosten wurden neben der eigentlichen Parkfläche auch Beleuchtung und variable Höhenbegrenzer für die Einfahrt installiert – so kommen sehr hohe Fahrzeue, wie zum Beispiel Lkw, nicht auf den Parkplatz.

Mit der Öffnung des neuen Mitfahrerparkplatzes wurde für die Öffentlichkeit sichtbar gleichsam ein erster, inoffizieller Bauabschnitt beim Umbau der Autobahnanschlusse Homburg/Bexbach auf drei Ohren fertiggestellt. Das wirft natürlich die Frage auf, ob man grundsätzlich im Zeitplan ist bei dieser Großbaustelle, die in naher Zukunft die Verkehrslage in Homburg und Umgebung maßgeblich bestimmen wird. Dazu Christian Altmann, beim LfS zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit: „Der Baubeginn des Umbaus der Anschlussstelle Homburg ist für den 16. Juni vorgesehen. Vorbereitend wird ab dem 8. Juni die Verkehrssicherung aufgebaut.“ Danach, so Altmann, ginge es in den folgenden drei Wochen um bauvorbereitende Maßnahmen, so die Herstellung einer provisorischen Auffahrt und um weitere Verkehrssicherungsmaßnahmen. „Voraussichtlich in den Sommerferien, ab dem 6. Juli, ist als Bauphase 1 der Endausbau der B 423, die Herstellung der Anschlussbereiche der Äste, sowie Arbeiten an den Lichtsignalanlagen vorgesehen.“

Drei-Ohren-Variante Die Kosten der Gesamtmaßnahme „Umbau Autobahnanschluss Homburg/Bexbach“ auf drei Ohren beziffern sich auf 20,1 Millionen Euro. In diesen Kosten sind der Bau des neuen Mitfahrerparkplatzes, die Herstellung und der Rückbau eines provisorischen Parkplatzes, sowie die Grundsanierung der A 6 und die Sanierung der B 423 eingeschlossen.

Diese Bauphase 1 ist bekanntermaßen der Zeitraum, in dem die B 423 an der bestehenden Autobahn-Anschlussstelle komplett gesperrt sein wird. Die Umleitung erfolgt hier unter anderem über die Erbach-Umgehung. Deren aktuell laufende Sanierung wird in diesem Zeitraum unterbrochen. „In der Bauphase 2, die wiederum nach Verkehrssicherungsarbeiten voraussichtlich ab dem 22. August beginnt, wird die neue Anschlussstellenrampe, das so genannte dritte Ohr, gebaut und die bestehende Rampe auf Homburger Seite umgestaltet“, so Christian Altmann weiter zu den geplanten Bauzeiten. „Gleichzeitig erfolgt der Abriss und Neubau des südlichen Teilbauwerkes der Autobahnbrücke. Die reine Bauzeit der Bauphase 2 wird auf rund acht Monate veranschlagt. Hinzu kommt jedoch eine Winterpause.“

An diese Bauphase 2 anschließend werde, voraussichtlich ab Mai 2021, in einem Zeitraum von ungefähr fünf Wochen, auf der Autobahn A 6 die Verkehrsführung von der Fahrtrichtung Saarbrücken auf die Fahrtrichtung Kaiserslautern gewechselt und Arbeiten an den Schutzplanken ausgeführt. „In der folgenden Bauphase 3, voraussichtlich ab Juni 2021, sollen die bestehende Rampe auf Bexbacher Seite grundhaft saniert, das nördliche Teilbauwerk abgebrochen und neu gebaut werden.“ Die reine Bauzeit werde hier mit rund fünf Monaten veranschlagt, so Altmann. „Abschließend werden in der Bauphase 4 im November 2021 verbleibende Arbeiten ausgeführt.“ Altmann machte grundsätzlich deutlich, dass alle von ihm genannten Zeiträume unter dem Vorbehalt geeigneter Witterung stünden. „Eine detaillierte Darstellung der jeweiligen Bauphasen mit Sperrungen und Verkehrsführungen wird der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) über die jeweiligen Medien- und Verkehrsinformationen veröffentlichen“.

In der Vergangenheit hatten Bürger aus Kleinottweiler durch die Nähe zum neuen Parkplatz Lärmbeeinträchtigungen befürchtet. Foto: Thorsten Wolf