Verein Miteinander gegen Krebs Vorfreude auf den Spendenlauf zum zehnten Geburtstag

Es herrscht immer eine ganz besondere Stimmung, wenn sich tausende Läuferinnen und Läufer am Waldstadion für den großen Spendenlauf gegen Krebs bereit machen. Welle um Welle startete auch im vergangenen September am Homburger Waldstadion. Die einen liefen fünf Kilometer, andere zehn, wieder andere 17 Kilometer oder sogar einen Halbmarathon durch den Wald und wieder bis ins Stadion zurück. Manche absolvierten die fünf Kilometer in etwas ruhigerem Tempo und mit Nordic-Walking-Stöcken. Im Stadion drehten derweil Kinder, Familien, manche flott, andere im Rollstuhl oder mit dem Rollator, ihre Runden.