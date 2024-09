Homburger Lesezeit Kunger gibt ihren Kishon zum Besten

„Ich liebe Kishon. Ich habe ihn in Israel mal gesehen, als er in Herzlia mit seiner Familie Urlaub gemacht hat. Ich finde Kishon großartig. Er bringt Satiren, da kann man immer wieder schmunzeln. Und man kann die Geschichten immer wieder lesen, sie sind immer wieder lesenswert.“ Man konnte Ricarda Kunger, der Vorsitzenden der Synagogengemeinde Saar, buchstäblich anhören, welche Begeisterung sie für den israelischen Schriftsteller, Journalisten, Film- und Theaterregisseur Ephraim Kishon empfindet. Und genau um Buchstaben ging es für Kunger, als sie in der vergangenen Woche die neue Saison der Homburger Lesezeit mit ihrer Lesung als Teil von „Vips lesen vor“ eröffnete. Moment! Eigentlich hätte der Start in die Veranstaltungsreihe doch schon Anfang September mit der Lesung von Anne Rabe und deren Werk „Die Möglichkeit von Glück“ starten sollen. Dem war allerdings nicht so, die Autorin musste krankheitsbedingt absagen. Genau dafür entschuldigte sich Jutta Bohn vom Frauenkulturstammtisch, zusammen mit der Stadt Homburg Veranstalter der Lese-Veranstaltungen, dann auch gleich zu Beginn des Auftritts von Ricarda Kunger. „Ich bin ganz, ganz froh, dass sie uns so die Treue halten“, wandte sich Bohn direkt ans Publikum. „Jetzt haben wir sie zwei Jahre hintereinander enttäuscht. Im vergangenen Jahr die Lesung über die Callas abgesagt. In diesem Jahr Anne Rabe mit einem super interessanten Buch – abgesagt.“ Immerhin stehe hier in Aussicht, dass dieser Termin nachgeholt werden könnte, so Bohn, „allerdings erst im nächsten Jahr“. Nun mag Jutta Bohn über den formal nicht gelungenen offiziellen Start mit der ausgefallenen Lesung von Anne Rabe enttäuscht gewesen sein – die Gäste der damit ersten Lesung, gestaltete eben von Ricarda Kunger, hatten keinen Grund für Gram. Vielmehr war es ein Abend voller Schmunzeln und Lachen, den Kunger mit den „Besten Familiengeschichten“ aus der Feder von Kishon gestaltete.