„Unser Dorf hat Zukunft“ Mit guten Ideen das Miteinander stärken

„Bereits die Teilnahme am Wettbewerb ‚Unser Dorf hat Zukunft‘ ist für die Dörfer ein Gewinn. Sie gibt neue Impulse für Ideen und Projekte, die die Dorfgemeinschaften stärken. Unsere Sieger im Landeswettbewerb wiederum können anderen Dörfern als Vorbild dienen. Nachahmung ist selbstverständlich erwünscht“, so Torsten Czech, der sich schon jetzt auf die nächste Ausführung von „Unser Dorf hat Zukunft“ freut, davor aber Bliesmengen-Bolchen ganz fest die Daumen für den Bundesentscheid im Sommer dieses Jahres drückt, heißt es in der Pressemitteilung weiter.