Geld vom Land für Homburg Mit Geld vom Land soll Homburger Innenstadt gestärkt werden

In einer ersten Phase erhalten nun Püttlingen, St. Wendel, Saarlouis, Neunkirchen und Homburg für ihre Konzepte entsprechende Fördersummen. Als erste Kommune war da am Mittwoch Homburg dran. Aus den Händen von Wirtschaftsminister Jürgen Barke (SPD) konnte sich Homburgs Bürgermeister Michael Forster (CDU) über eine Zuwendung in Höhe von 200 000 Euro freuen. Dieses Geld soll nun dazu genutzt werden, das Projekt „Hom City – a place to be“ in die Tat umzusetzen. Hinter diesem Konzept steht in zwei Komponenten zum einen die Einführung eines digitalen Managements von gewerblichen Leerständen in der Innenstadt. Zum anderen sollen gezielt mit dem Blick auf die Jugend Angebote entwickelt werden, um die Aufenthaltsqualität und damit die Verweildauer in der Innenstadt zu erhöhen.