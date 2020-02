Debatte um Informationspolitik zur L 118-Sanierung : Missverständnis bei Erbach-Umgehung?

Homburg Die Stadt reagiert auf ein kritisches Schreiben der BI „A6 Homburg“. Sie habe sehr wohl von einer Infoveranstaltung des Landesbetriebs für Straßenbau zur Sanierung der L118 gewusst. Man moniert „irrwitzige Behauptungen“ der BI.

Im März sollen die Sanierungsarbeiten an der L118 (Robert-Bosch-Straße/Erbach-Umgehung) beginnen. In einem ersten Teil bis zum 30. Juni und in einem zweiten Teil nach den Sommerferien (und damit nach der Vollsperrung der B423) wird die Straße ertüchtigt, um als Umleitung während der Bauarbeiten am Autobahnanschluss A6 dienen zu können. Träger der Maßnahme ist der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) mit Sitz in Neunkirchen.

In der vergangenen Woche nun führte ein Schreiben der Bürgerinitiative „A6 Homburg“ zu einigen Irritationen sowohl beim LfS als auch bei der Homburger Stadtverwaltung (wir berichteten). So war in besagtem Schreiben, verbunden mit dem Vorwurf mangelnden Informationswillens seitens des LfS, unter anderem zu lesen: „Wer jedoch bisher überhaupt nicht über diese umfangreiche Baumaßnahme zur Unzeit informiert wurde ist die Homburger Stadtverwaltung (weder Bürgermeister Forster noch dem am 30. Januar 20 tagenden Bauausschuss war dies bekannt) und vor allem wieder einmal nicht dem Stadtrat. Speziell dieser scheint allgemein für den LfS keine allzu große Bedeutung zu haben.“ Nachdem der LfS diesen und andere Vorwürfe zurückgewiesen hatte (wir berichteten), hat nun auch die Stadt in dieser Angelegenheit Stellung bezogen – um klarzustellen, wer nun tatsächlich was gewusst hat oder nicht. Stadtpressesprecher Jürgen Kruthoff: „Scheinbar ist ein Schreiben einer Bürgerinitiative aus Reiskirchen unterwegs, in dem auf den Bauausschuss vom 30. Januar Bezug genommen wird. In diesem Bauausschuss wurde von einem Ausschussmitglied auf eine Informationsveranstaltung zur Sanierung der Umgehungsstraße Erbach hingewiesen, an der Vertreter und Vertreterinnen der Stadtverwaltung Homburg und verschiedene Unternehmensvertreter teilgenommen haben.“ Gleichzeitig sei in dieser Ausschusssitzung der Vorwurf geäußert worden, warum die Stadt nicht auch einen weiteren Personenkreis eingeladen habe. „In diesem Bauausschuss wurde sowohl vom Bürgermeister als auch vom Baudirektor gesagt, dass sie von diesem Termin nichts wüssten“, so Kruthoff. „Auf Nachfrage erhielten beide die Information, dass es sich um eine Veranstaltung des LfS gehandelt habe. Daher erwiderte der Bürgermeister, dass eine mögliche Kritik wegen der einzuladenden Personen gegebenenfalls an den LfS zu richten sei. Die Stadt sei nicht für diese Veranstaltung verantwortlich.“ Keinesweg, wie Kruthoff aus Sicht der Stadt klarstellte, sei gesagt worden, dass die geplante Sanierungsmaßnahme nicht bekannt sei. „Lediglich die Unkenntnis über diesen Termin wurde geäußert. Und zwar nur bei den Personen, die sich geäußert haben. Es wurde auch keineswegs behauptet, dass die Stadtverwaltung nicht informiert sei.“