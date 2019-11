Vorlesetag an der Schillerschule : Ministerpräsident Hans las Schülern in Frankenholz vor

Bexbach Zum Bundesvorlesetag hatte Tobias Hans ein Buch mit aktuellem Bezug an die Schillerschule mitgebracht. Danach gab es eine Fragerunde.

Was diesen Tag auch ausmacht: Viele Prominente stellen sich in den Dienst der Aktion. So war am Freitag Saar-Ministerpräsident Tobias Hans an der Schillerschule in Frankenholz unterwegs. Mitgebracht hatte Hans das Buch „King kommt noch“ von Andrea Karimé, illustriert mit Arbeiten von Jens Rassmus. Und was Saarlands Ministerpräsident da vorlas, das hatte leider einen sehr aktuellen Bezug. Das Buch handelt von einem Flüchtlingsjungen, der mit seinen Eltern aus einem Bürgerkriegsland geflohen ist. Nun sicher in seiner neuer Heimat angekommen, vermisst er vor allem seinen Hund „King“, der zurückbleiben musste. Doch seine Mutter verspricht ihm „King kommt noch“. Und so erlebt der Junge seine neue und noch so fremde Welt immer im Dialog mit seinem geliebten Hund. Prächtig vorgelesen von Tobias Hans entwickelte sich so ein Zeitbild zwischen Traurigkeit, Hoffnung, dem Erleben von Fremde, der Neugier auf anderes, der Erinnerung an die Kriegsschrecken und die Flucht. Karimé gelingt es dabei, nahezu alle Facetten des Schicksals von Flüchtlingen abzubilden, aus der Sicht eines aufgeweckten Kindes, ohne Effekthascherei, aber mit genau dem direkten Blick auf das, was ist, einem Blick, den nur Kinder entwickeln können. Und Hans gelang es, all das auch mit seinem plastischen Vorlese-Stil zu präsentieren.