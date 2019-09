Kostenpflichtiger Inhalt: Mannlich-Gymnasium : Tobias Hans kehrt zu den Wurzeln zurück

Bei diesem Test für das Querdenker-Programm am Homburger Mannlich-Gymnasium konnte Ministerpräsident Tobias Hans seine Fähigkeiten unter Beweis stellen. Foto: Thorsten Wolf

Homburg Ministerpräsident spricht in seiner alten Schule, dem Mannlich-Gymnasium, mit „Querdenker“-Schülern. Und nicht nur das.

Als saarländischer Ministerpräsident erlebt man so manches. Nicht überliefert ist allerdings, ob es Tobias Hans (CDU) auf seinen Touren durchs Saarland schon mal mit offiziellen Querdenkern zu tun hatte. Wenn nicht, dann war dieser Vormittag am Homburger Christian-von-Mannlich-Gymnasium eine Premiere, denn: Dort fühlten ihm die Schüler des Querdenker-Programms auf den Zahn. Querdenker? Dabei handelt es sich um eine spezielles Bildungsangebot des Gymnasiums für Schüler mit besonderer Begabung (wir berichteten), gestartet 2016.

Der Besuch am Mannlich-Gymnasium war für Hans eine Rückkehr zu seinen schulischen Wurzeln. Hier war er selbst zur Schule gegangen. Hier arbeitete sein verstorbener Vater Peter Hans einst als Lehrer, bevor er die politische Karriere startete. Diesmal waren es eben die Querdenker, die den Auftakt eines üppigen Programms für den Ministerpräsidenten bildeten. Sonst noch auf dem Plan: Ein Rundgang durch die aktuelle Baustelle am Mannlich, eine Hospitanz im zweisprachigen Unterricht und eine Podiumsdiskussion über Bildungspolitik.

Tobias Hans bekam also einen bestmöglichen Einblick in die Philosophie „seiner“ Schule und in das, was dort bildungsseitig und infrastrukturell geboten wird. Und das ist einiges, so auch die Querdenker. Hier konfrontierten die Schüler des Programms den Ministerpräsidenten zum Beispiel beim Thema „autonomes Fahren“ auch mit ethisch-moralischen Fragen rund um einen, von künstlicher Intelligenz gesteuerten, Fahrzeug-Verkehr. Auf die Frage, wie er selbst zu diesem Thema stehe, stellte Hans klar, dass hier die Zukunft liege, „aber das ist noch nicht so erforscht, dass man die Autos wirklich zum jetzigen Zeitpunkt auf die Straße lassen kann“.

Nichts desto trotz liege im autonomen Fahren viel Wachstum. Konkret stellten Jonathan Biran und Lennard Barton, die beiden Schüler präsentierten dieses Themenfeld, anhand einer kleinen, mit Spielzeugautos nachgestellten Unfallverkehrslage Hans die Frage, wie er sich aus Sicht einer künstlichen Intelligenz und als Selbstfahrer in einer Situation entscheiden würde, in der jede seiner möglichen Handlungen zum wahrscheinlichen Tod eines Menschen führen würde. Querdenker eben! Der Hintergrund der Frage: Wie müsste man eine künstliche Intelligenz programmieren, um hier eine entsprechende Entscheidung zu treffen? Hans gestand ein, dass er nicht wisse, wie er sich in einer solchen Situation entscheide, „ich würde eben versuchen, möglichst wenig Schaden anzurichten. Aber das Problem ist ja: Auch wenn ich selbst fahre, kann ich nicht ausschließen, dass jemand stirbt. Deswegen ist der Mensch nicht zwingend besser als die Maschine.“ Die Herausforderung für die Programmierer von künstlicher Intelligenz bestehe darin, schon jetzt zu entscheiden, was eine Maschine später mache. „Das ist unglaublich schwierig. Deswegen fällt es mir auch schwer, mich jetzt zu entscheiden.“

Etwas weniger „dramatisch“ dann eine weitere Station bei den Querdenkern: Hier musste Hans einen Teil des Aufnahmetests für das Programm absolvieren. So galt es für ihn, gemeinsam mit zwei Schülern, im „Wettstreit“ mit Mannlich-Schulleiter Wolfram Peters mit einer Kette von Domino-Steinen von einer Tischoberseite aus eine kleine Glocke am Boden zum Läuten zu bringen. Diese Aufgabe meisterte der Ministerpräsident im Team – und genau darum ging es bei diesem Test: Teamfähigkeit als eine wichtige Eigenschaft für einen Querdenker.

Zum Schluss seines Besuches stellte sich Hans in einer Podiumsdiskussion den Schülern. Die hatten dazu Fragen mitgebracht wie: „Der Digitalpakt ist nicht in den Schulen angekommen. Immer noch müssen die Schulen vorwiegend mit analogen Medien wie Schulbüchern arbeiten. Was tun Sie dafür, damit sich das ändert?“ Auf diese Frage antwortete der Ministerpräsident mit einem Ausblick in die Zukunft: „Die Unterstützung wird kommen und wichtig ist, dass sie nicht mit der Gieskanne verteilt wird, sondern dass gezielt nachhaltige Projekte gefördert werden. Die Bewerbung um Fördermittel wird im Oktober möglich sein.“