Minigolf Übergepäck in Form von Trophäen

Die deutschen Frauen um die für den 1. KC Homburg spielende Melanie Hammerschmidt haben die Weltmeisterschaft im Minigolf, die Ende August in Uppsala in Schweden ausgetragen wurden, dominiert. In den Disziplinen Strokeplay sowie Matchplay und im Mannschaftwettkampf ging die Goldmedaille jeweils an den Deutschen Minigolf-Verband. Lediglich im Mixed triumphierten die deutschen Spielerinnen nicht. Hier sicherten sich die Gastgeberinnen den WM-Titel.