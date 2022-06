Kurioser Fund : Mieter ziehen aus Homburger Wohnung aus – und lassen drei Königpythons mit Eiern zurück

Diese drei Pythons wurde in einer Wohnung in Homburg vorgefunden. Foto: Ortspolizeibehörde der Stadt

Homburg Ungewöhnlicher Einsatz für den Ordnungsdienst in Homburg: Dort sind Mieter aus einer Wohnung ausgezogen und haben dem Vermieter eine ungewöhnliche Überraschung hinterlassen.

Einen eher ungewöhnlichen Einsatz hatten Mitarbeiter des Ordnungsdienstes der Stadt Homburg und des Veterinäramts in dieser Woche: Der Vermieter einer Wohnung im Stadtgebiet meldete sich bei der Verwaltung und erklärte, dass er – nachdem seine Mieter aus der Wohnung ausgezogen seien und er diese betreten habe – unter anderem drei Königspythons, eine sogar mit ihren Eiern, in einem Terrarium vorfand. Da er keine Erfahrung mit exotischen Tieren hatte, wusste er nicht, was er mit ihnen tun solle.