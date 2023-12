Schwerer Schlag für Homburg Aus nach 52 Jahren: Was Michelin-Mitarbeiter besonders deprimierend finden

Homburg und Michelin – das war mal eine Erfolgsgeschichte, die 1971 begann. Michelin, so dachte man immer, gehört einfach zu Homburg. So, wie von der Brauerei ab und zu mal unverkennbar der Geruch von Maische über der Stadt liegt, so roch es an manchen Tagen leicht nach Gummi. Und man wusste in Homburg: Der Laden läuft, die Industrie hat zu tun, die Menschen haben Arbeit. Das war einmal.