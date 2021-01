Beste Azubis im Kreis : Der Traumberuf ist uralt und topmodern

Michael Fauß ist Landesbester Brauer-Geselle. Er arbeitet bei der Karlsberg Brauerei in Homburg und stammt aus Gries in der Pfalz. Foto: BeckerBredel

Homburg. Wir stellen in loser Reihenfolge die besten Azubis aus dem Saarpfalz-Kreis vor. Diesmal ist es Michael Fauß, der den uralten, ehrbaren Beruf des Brauers und Mälzers ergriffen hat und sich mit dieser Wahl einen Traum erfüllt hat.

Das allein ist aber nicht der Grund für sein gutes Gefühl, denn er weiß, dass er der einzige Nachwuchsbrauer im Saarland war: „Ich wäre auch mit schlechten Noten Landesbester geworden. Aber ich war in der Berufsschule in Ulm im guten Mittelfeld, wurde von meiner Firma übernommen und gehöre weiterhin zu diesem ehrbaren Beruf – das macht mich stolz“, sagt er - und er liebe seinen Job vom ersten Tag an.