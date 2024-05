Veranstaltung Das Angebot soll keine Eintagsfliege sein

„Die Organisation der Messe hat sich auf jeden Fall gelohnt, auch wenn die Besucherzahlen am Nachmittag rückläufig waren. Die Besucherinnen und Besucher erhielten Informationen über die Leistungen und Unterstützungsmöglichkeiten in unserem Kreis und hatten ebenfalls die Möglichkeit, an den interessanten Vorträgen teilzunehmen“, resümierte Carmen Scheidhauer, deren Fachbereich Soziale Angelegenheiten, Integration, Ehrenamt, die Messe federführend auf die Beine gestellt hatte. „Wir haben im Team bereits eine erste Nachbereitung der Veranstaltung durchgeführt und sind uns bewusst, dass wir an der ein oder anderen Stelle nachbessern müssen – vor allem, was die öffentliche Bewerbung einer solchen Veranstaltung angeht.“