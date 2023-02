Am 23. Februar : Meisterkonzert mit Pianist Igor Kamenz

Homburg Beim nächsten Homburger Meisterkonzert tritt der international bekannte Pianist Igor Kamenz am Donnerstag, 23. Februar, um 19.30 Uhr im Kulturzentrum Saalbau auf. Der künstlerische Leiter der Konzertreihe, Markus Korselt, wird ab 19 Uhr eine Einführung in das Programm geben.

Karten für die Veranstaltung gibt es in der Tourist-Info in der Talstraße am Kreisel sowie über alle bekannten Ticket-regional-Vorverkaufsstellen und im Internet (www.ticket-regional.de/homburg).

Der Künstler erspielte sich viele Preise, unter anderem 18 erste Preise bei internationalen Wettbewerben – beispielsweise Senigállia, „Claude Kahn“, Zaragoza „Pilar Bayona“, Vercelli „Viotti“, „Deutscher Musikrat“ – und 15 zweite Preise, unter anderem beim Busoni-Wettbewerb und beim „Franz Liszt Wettbewerb“ in Budapest. Er gab Konzerte beim Schleswig-Holstein-Musikfestival, im Münchner Herkulessaal und Gasteig, in der Frankfurter Alten Oper, im Kennedy-Center in Washington, in der Salle Gaveau in Paris, der Birmingham Symphony Hall, am Salzburger Mozarteum, bei den „Internationalen Musikfestspielen Saar“, beim Busoni-Festival.