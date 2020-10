Auftritt in Homburg trotz Corona : Aris Quartett mit berückender Klangkultur im Saalbau

Homburg Knapp einen Monat nach den exzellenten Darbietungen des Gyldfeldt Quartetts während der Internationalen Kammermusiktage kam das Homburger Konzertpublikum mit dem Aris Quartett erneut in den Genuss eines auf höchstem Niveau spielenden, jungen Streichquartetts.

Klaus Gehrke hatte die Besucherinnen und Besucher des zweiten Meisterkonzertes im Deutschlandfunk zu Recht vorgewarnt: „Wer dem Aris Quartett zuhört, rutscht automatisch auf die Stuhlkante!“ Welche Ausdrucksvielfalt entfesselten die vier jungen Musiker in den beiden schnellen Sätzen des Quartetts c-Moll opus 110 von Dmitri Schostakowitsch (1906-1975). Das „Allegro molto“ mit ungestümer Kraft, den Walzer im „Allegretto“ hingegen mit augenzwinkerndem Humor und mit skurrilen Überraschungen. Die schmerzende „Stuhlkante“ war vergessen über der betörenden Zartheit und Melancholie in den drei „Largo“-Sätzen. Das Namensmotiv des Komponisten mit den Tönen d-es-c-h war in den Fugati der Ecksätze allgegenwärtig und wurde in den Trauergesang der beiden Violinen weitergesponnen. „In memoriam der Opfer von Faschismus und Krieg“ schrieb Schostakowitsch in den Titel des Werks, als er 1960 das zerbombte Dresden erlebte und auch die eigenen Erlebnisse im Stalinismus und im Krieg vor Augen hatte. Im weitgespannten „Largo“ des vierten Satzes fand das Aris Quartett ergreifende Ausdrucksmöglichkeiten für diese Erinnerungen.