Kundgebung in Homburg „So geht man mit seiner Familie nicht um“: Michelin-Arbeiter kämpfen um ihre Jobs

Homburg · Auf dem Parkplatz des Reifenherstellers Michelin in Homburg demonstrierten am Montag Hunderte Mitarbeiter gegen den geplanten Abbau von 800 Stellen. Neben dem konkreten Stellenabbau ging es den Demonstranten aber um einen generellen Appell an die Politik, den Industriegebieten eine Zukunft zu schaffen.

26.02.2024 , 16:07 Uhr

Fotos von der Demonstration gegen Michelin in Homburg – Hunderte Mitarbeiter nahmen teil 27 Bilder Foto: Thorsten Wolf

Von Thorsten Wolf

Man hätte natürlich durchaus davon ausgehen dürfen, dass es sich bei der Demonstration auf dem Parkplatz des Homburger Michelin-Werkes am Montag einzig um einen deutlichen Protest gegen den angekündigten Abbau von mehr als 800 Arbeitsplätzen des französischen Reifenherstellers in der Kreisstadt handelte.