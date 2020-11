Inzidenz im Kreis steigt, weniger aktiv Infizierte : Mehr beatmete Patienten am Uniklinikum

Mehr beatmete Patienten am Uniklinikum

25.11.2020, Baden-Württemberg, Nürtingen: Teströhrchen für Corona-Tests stehen in einer Corona-Abstrichstelle auf dem Festplatz in einer Box. Foto: Tom Weller/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Tom Weller

Homburg Die Zahl der Corona-Infektionen im Saarpfalz-Kreis steigt. Nach 43 Neuansteckungen vom Vortag meldete das Gesundheitsamt nun 27 Neuinfektionen, wieder macht Homburg (16 Fälle, 462 insgesamt) den größten Teil aus.

In Bexbach (121), Kirkel (11) und Blieskastel (190) haben sich je zwei Leute neu infiziert und in St. Ingbert fünf (442). In Gersheim (33) und Mandelbachtal (108) gab es keine neuen Fälle. Die Sieben-Tage-Inzidenz kletterte von 131,18 auf 143,17. Da 30 Personen wieder genesen sind, sank die Zahl aktiv Infizierter von 197 auf 194 Personen. Insgesamt haben sich im Kreis seit Frühjahr 1506 Personen mit dem neuartigen Corona-Virus angesteckt. Erfreulich: Die Seuche hat seit gestern kein Menschenleben im Kreis gefordert, auch die Zahl der im Krankenhaus behandelten sank von 26 auf 22.