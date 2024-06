Den Kindern die Angst vorm Arzt nehmen Medizinstudenten helfen kranken Teddybären

Gebrochene Pfoten, verschluckte Lego-Steine oder verstopfte Plüschohren: Einige der Patienten, die in diesen Tagen zur Teddyklinik in den Homburger Saalbau gebracht werden, haben durchaus ein volles Krankenblatt. Zwischen 160 und 180 Medizinstudenten aus den unterschiedlichsten Fachbereichen behandeln dort noch bis diesen Samstag (9 bis 17 Uhr) die Verletzungen und Krankheiten vieler Kuscheltiere – und immer mit dabei sind ihre Besitzer. „Wir haben bewusst keine Altersgrenze gesetzt, aber im Durchschnitt sind die Kinder, die mit ihren Kuscheltieren zu uns kommen, zwischen drei und zehn Jahre alt“, erklärt Medizinstudent Julien Wallasch, der zum zweiten Mal in Folge auch als Teil des Organisationsteams mit dabei ist. „Wir hatten aber auch schon ältere Kinder dabei, denen wir manches detaillierter erklären konnten.“