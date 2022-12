Motorsport : Im Finale schlug das Pech wieder zu

Max Reis haderte mit seinem Auftritt beim Saisonfinale der Formel 4 auf dem „Circuit Paul Ricard“ in Le Castellet. Foto: KSP Reportages

Le Castellet Motorsport: Der 15 Jahre alte Max Reis beendet seine erste Saison in der französischen Formel 4 auf Gesamtrang 15.

Voller Vorfreude hatte Max Reis dem Saisonfinale entgegen gefiebert. Die letzten drei Rennen seiner ersten Saison in der französischen Formel 4 fanden im Oktober auf dem „Circuit Paul Ricard“ in der Nähe von Le Castellet in Südfrankreich statt. Am Ende überwog bei dem 15 Jahre alten Piloten des Homburger Automobilclubs (HAC) aber die Ernüchterung. Im freien Training hatte Reis noch die drittschnellste Zeit der 24 Piloten hingelegt. In der anschließenden Qualifikation musste er sich jedoch mit den Plätzen 15 für die beiden ersten und Rang 13 für das letzte Rennen zufrieden geben.

Im ersten Rennen erwischte Reis, der jüngste Fahrer im Feld, einen guten Start und fuhr auf Rang neun vor. Doch dann wurde er – wie bereits in mehreren Rennen der Saison – von hinten gerammt und musste die Jagd nach vorne aufgeben. Letztlich landete der Saarländer trotz des beschädigten Autos noch auf Platz zehn und damit wie erhofft in den Punkterängen.

Das zweite Rennen war für Reis dann beendet, bevor es überhaupt begonnen hatte. In der Startaufstellung traten Probleme mit der Bremsanlage auf. Reis wurde in die Box geschoben und musste in die Zuschauerrolle schlüpfen.

Auch im letzten Rennen des Wochenendes lief es nicht viel besser. Bereits in der ersten Runde wurde der zweimalige deutsche Meister im Kartsport von einem Kontrahenten in einer Kurve nach außen gedrückt und zog sich an seinem Auto Beschädigungen an Frontspoiler, Unterboden und Hinterreifen zu. Ein quälend langer Boxenstopp wurde fällig. Mit zwei Runden Rückstand ging es für den 15-Jährigen zwar noch einmal auf die Strecke, aber das Rennen war gelaufen.

Entsprechend deprimiert war Reis im Anschluss. „Ich hatte mir viel vorgenommen für das Saisonfinale. Aber die Pechsträhne der vergangenen Wochen hat angehalten. Ich habe mich über die Saison hinweg meiner Meinung nach fahrerisch immer weiter gesteigert, konnte das aber nicht mit Resultaten unterstreichen“, sagte er. Dennoch bleibe er zuversichtlich. „Die Entwicklung passt und mit viel Arbeit werden auch die Ergebnisse kommen.“