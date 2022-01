Der 14 Jahre alte Motorsportler Max Reis vom Homburger AC stieg Ende des vergangenen Jahres im französischen Le Mans ins Cockpit (im Bild). Weil er noch keine 15 Jahre alt ist allerdings nur im Rahmen eines Testtags. In diesem Jahr will sich Reis in der Rennserie Formel 4 mit der Konkurrenz messen. Foto: Jonas Melzer