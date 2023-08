Formel-Rennsport Aus dem Simulator auf die Ardennen-Achterbahn

(red) Max Reis vom Homburger Automobilclub (HAC) gehört seit diesem Jahr zum ADAC Formel Junior Team, das in der Nachwuchs-Rennserie Formel 4 Frankreich startet. Die Veranstaltungen finden auf Rennstrecken in Frankreich, Belgien und Italien statt. Nach fünf Renn-Wochenenden liegt Reis auf Platz 19 des Gesamt-Klassements. Zum Saisonabschluss geht es noch zwei Mal nach Frankreich. Nach Lédenon (22-24. September) und Le Castellet (6 - 8. Oktober). Im Interview spricht der 16-jährige gebürtige Ramsteiner, der 2022 jüngster Clubmeister in der Geschichte des HAC Homburg wurde, darüber, wie er den Spagat zwischen Schule und Motorsport schafft. Er erklärt, wie er sich auf die Rennen vorbereitet – und was bei ihm die Faszination für den Motorsport ausgelöst hat.