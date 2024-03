Fußball Ein Sonntag wie aus dem Bilderbuch

Max Murr hat sicher schon schlechtere Tage erlebt. Der Trainer des Fußball-Verbandsligisten SV Schwarzenbach war am Sonntag gleich an zwei Fronten im Einsatz – und durfte jeweils jubeln. Sein fußballerischer Arbeitstag begann um 13 Uhr als Spieler auf dem Hartplatz des TuS Wörschweiler, wo der Tabellenzweite SV Schwarzenbach II in der Kreisliga A Saarpfalz beim Schlusslicht SG Union Homburg-Wörschweiler antrat. Die Gäste setzten sich vor knapp 70 Zuschauern mit 5:0 (3:0). Der 30-Jährige erzielte die Treffer zum 1:0 (13. Minute) und 3:0 (41.).