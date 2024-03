Wiederwahl an der CDU-Spitze in Homburg Uhl bleibt CDU-Chef in Homburg

Markus Schaller kümmert sich künftig um die Finanzen. Neuer Schriftführer ist Konstantin Gunkel. Sandra Bast bekleidet das Amt der Mitgliederbeauftragten. Das Kommunikationsteam umfasst Matthias Bächle, Ruwen Lorenz und Christian Rubly. Peter Böhm, Nico Hasse, Philipp Scheidweiler, Harald Scherer, Anna-Lena Schmitt, Nurettin Tan, Andreas Wöhr und Gregor Wolf bilden künftig das Organisationsteam. Als Beisitzer gehören dem Vorstand Ammar Alkassar, Maren Berger, Gabi Engel, Silvia Feichtner, Ansgar Hoffmann, Reimund Konrad, Kristina Kulzer-Weber, Monika Markwirth, Isabelle Mörsdorf, Katharina Mörsdorf und Nadine Schwegel an. Kraft Amtes gehören weiterhin dem Vorstand auch Bürgermeister Michael Forster sowie der Vorsitzende der Senioren-Union Homburg, Volker Oberhausen, an, heißt es in der Pressemitteilung des Stadtverbandes weiter.