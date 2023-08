Fußball Wenn beide Herzensvereine ihren ersten Sieg feiern

In der vergangenen Woche hatte Marc-Kevin Wunn ein Dauergrinsen im Gesicht. Dies lag daran, dass seine beiden Herzensvereine siegreich waren. Einer davon ist der Fußball-Drittligist 1. FC Saarbrücken, der am Mittwoch durch mit dem 4:3 im Ludwigspark-Stadion gegen den SC Verl den ersten Saisonsieg feierte. Unter den etwas mehr als 9000 Zuschauern war Wunn, der seine Blau-Schwarzen lautstark nach vorne trieb. „Bei Heimspielen des FCS bin ich eigentlich immer vor Ort, auch auswärts haut es ab und an hin – wenn wir nicht gerade selbst ein Spiel haben“, sagt der 24-Jährige.