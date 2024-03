Marburger Bund Lage spitzt sich zu – ganztägiger Ärzte-Warnstreik an Uni-Klinik in Homburg

Homburg · Zuletzt legten sie Ende Januar die Arbeit nieder. Weil ein neuer Tarifvertrag noch in weiter Ferne scheint, steht jetzt an der Uniklinik in Homburg erneut Warnstreik an. An die 700 Ärzte sind aufgerufen. Was das für Patienten heißt.

07.03.2024 , 08:36 Uhr

Zuletzt Ende Januar streikten Ärzte an der Uni-Klinik in Homburg. Jetzt folgt ein weiterer Ausstand. Foto: Christine Maack

Auch die vierte Verhandlungsrunde für einen neuen Tarifvertrag an Uni-Kliniken hat keinen Durchbruch erzielt. Darum droht jetzt erneut Streik. Den kündigt die Ärztevereinigung Marburger Bund in Saarbrücken an. Davon betroffen ist erneut auch die Universitätsklinik in Homburg. Damit drohen abermals Einschränkungen. 700 Ärzte sind zum Warnstreik an der Uni-Klinik in Homburg aufgerufen Bundesweit sind Mediziner an 23 Unikliniken dazu aufgerufen. In der saarpfälzischen Kreisstadt betrifft dies an die 700 Kollegen. Sie sollen mit dem Ausstand den Druck auf die Arbeitgeber erhöhen. Dabei handelt es sich um die Tarifgemeinschaft der Länder (TdL). 156 Bilder Großdemo in Saarbrücken – Beschäftigte des Landes und vom Einzelhandel streiken gemeinsam 156 Bilder Foto: Kai Schwerdt So sollen die Ärzte am Montag, 11. März, die Arbeit niederlegen. Den gesamten Tag werde der Streik dauern, heißt es dazu in einer schriftlichen Ankündigung des Marburger Bunds in Saarbrücken. Allerdings soll es anders als zuletzt Ende Januar weder Demonstration noch Kundgebung auf dem Klinikgelände geben. Dafür wird der Protest zeitlich ausgedehnt. Marburger Bund will Streik-Delegation zum Arbeitgeber nach Saarbrücken schicken Währenddessen wollen die Streikenden Patienten über ihre Forderungen und Hintergründe dazu informieren und Unterschriften für ihr Anliegen sammeln, sagt Caroline Backes auf SZ-Anfrage. Die Sprecherin des Marburger Bundes kündigt des Weiteren an, dass am Nachmittag eine Streik-Delegation nach Saarbrücken fahren soll. Diese werde gegen 15 Uhr beim Finanzministerium erwartet, um den Verhandlungsführern auf Arbeitgeberseite symbolisch einen Notfallkoffer zu überreichen. Damit wollen die Uni-Ärzte auf die aus ihrer Sicht prekäre Situation hinweisen. „Die Ärztinnen und Ärzte an den Universitätskliniken stehen unter einer enormen Belastung: Sie haben nicht nur die längsten Wochenarbeitszeiten, sondern müssen auch die Versorgung schwerstkranker Patienten gewährleisten und gleichzeitig Forschung und Lehre vorantreiben“, wird die Saar-Landesvorsitzende des Marburger Bundes, Dorothea Kerner, in der Ankündigung zitiert. Ärzte-Verband verweist auf aus ihrer Sicht schwierige Lage an Uni-Kliniken Weiter heißt es mit Blick auf die bislang erfolglosen Gespräche: „Unsere Verhandlungspartner scheinen die Tragweite der Situation nicht zu erkennen.“ Obwohl ihre Kollegen eine „hohe Verantwortung im Bereich der Maximalversorgung“ trügen, verdienten sie im Vergleich zu anderen Kliniken viel weniger. Kerner spricht dabei von „Schlusslicht“. Warnstreik am Uniklinikum in Homburg – das sind die Forderungen der Ärzte Mehr Lohn, weniger Arbeitszeit Warnstreik am Uniklinikum in Homburg – das sind die Forderungen der Ärzte Die Bundesländer sind in Deutschland für die Uni-Kliniken zuständig. Sie müssten sich um bessere Arbeitsbedingungen kümmern, verlangt die Ständevertretung. Ansonsten stehe die Versorgung der Patienten auf dem Spiel. Denn dann seien immer weniger Ärzte dazu bereit, an Uni-Kliniken zu arbeiten, warnt die saarländische Marburger-Bund-Chefin Kerner. Sie verließen dann die Häuser und wechselten dorthin, wo sie besser bezahlt werden. Das fordern die Mediziner von Arbeitgeber-Seite In vier Verhandlungsrunden sei aus Sicht der Mediziner „kein annehmbarer Vorschlag der Arbeitgeberseite präsentiert“ worden, schreibt Verbandssprecherin Backes. Dabei gelten für den Marburger Bund weiterhin folgende Kernforderungen: höhere Zuschläge für Regelarbeit in der Nacht, an Wochenenden und Feiertagen

12,5 Prozent mehr Gehalt

Begrenzung bei Schicht- und Wechselschichtarbeit Bislang keine Einigung am Verhandlungstisch – nächster Termin vereinbart Wegen der bislang ergebnislosen Verhandlungsrunden war es zuletzt Ende Januar zum Warnstreik an der Universitätsklinik in Homburg gekommen. Dabei beschränkten sich die Ärzte auf einen rund zweistündigen Ausstand am Nachmittag. Jetzt soll er sich den gesamten Tag hinziehen. Eine Notfallversorgung bleibe davon unberührt. Die Verhandlungen werden zentral für alle Bundesländer geführt, Streiks indes regional organisiert. Für den 25. März vereinbarten die Tarifparteien einen neuen, den fünften Verhandlungstermin.

