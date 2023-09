Vorfall in Homburg Mann lässt vor Frau die Hosen runter – Polizei sucht nach Zeugen

(red) Am Freitagmorgen gegen 7.50 Uhr wurde der Polizeiinspektion Homburg ein Mann gemeldet, der sich im Gebüsch an der Fußgängerbrücke „Am Forum" zur Mannlichstraße hin die Hosen heruntergezogen und sich entblößt hatte. Zuvor war der Mann vor der 24-jährigen Geschädigten gegangen, ihr aber weiter nicht aufgefallen, teilt die Polizei in Homburg mit.