CDU Homburg stellt sich neu auf : Rippel neuer CDU-Vorsitzender

Homburg Die Homburger CDU-Stadtratsfraktion stellt sich neu auf. Der bisherige Vorsitzende der CDU-Stadtratsfraktion, Stefan Mörsdorf, gibt den Vorsitz ab, bleibt aber weiterhin CDU-Stadtratsmitglied. Den Vorsitz übernimmt nun Manfred Rippel, stellvertretende Vorsitzende sind Marianne Bullacher und Peter Fuchs.

Der Grund für sein Ausscheiden an der Spitze der Homburger CDU sei „die Arbeitsbelastung als Arzt mit zwei Praxen und der enorm gestiegene Aufwand für die digitale Umstellung“. Der Wechsel innerhalb der Fraktion sei einvernehmlich und harmonisch verlaufen, „Manfred Rippel hat mich in der politischen Arbeit monatelang ganz hervorragend unterstützt, aber die Doppelbelastung ist am Ende nicht mehr durchzuhalten gewesen,“ so Mörsdorf. Auch seine Familie begrüße diese Entscheidung.