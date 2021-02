Hohes Ehrenamt für Homburger : Ein Kämpfer für die Feuerwehrleute

Manfred Rippel aus Homburg ist neuer Präsident des Landesfeuerwehrverbandes, hier aufgenommen in der Landesgeschäftsstelle in Friedrichsthal, und damit Nachfolger von Bernd Becker. Foto: BeckerBredel

Homburg Der Verband der Landesfeuer hat einen neuen Präsidenten. Es ist der 58-jährige Manfred Rippel aus Bruchhof-Sanddorf.

Der neue Präsident des Landesfeuerwehrverbandes kommt aus Bruchhof-Sanddorf. Den Homburgern ist er bereits bestens bekannt, zum einem gehört er seit langem dem Stadtrat an, zum anderen ist der Sozialdemokrat auch Ortsvertrauensmann in seinem Wohnort: Manfred Rippel (58) wurde jetzt als Nachfolger von Bernd Becker in das neue Amt gewählt und steht demit 16 000 Feuerwehrangehörigen im Saarland vor.

Der Verkehrsfachwirt ist im Hauptberuf Großkundenbetreuer bei der A6-Nutzfahrzeuge GmbH & Co KG in Homburg, wo er sich um Reparaturaufträge von Nutzfahrzeugen kümmert. Rippels großes Hobby ist die Feuerwehr. Im Löschbezirk Homburg-Mitte der Freiwilligen Feuerwehr Homburg ist er seit 35 Jahren „normaler“ Feuerwehrmann. „Ich habe dort keine besondere Funktion und nehme auch nur noch gelegentlich an Einsätzen teil. Heute bin ich Feuerwehrfunktionär“, sagt der Familienvater, der sich schon früh in Fachverbänden engagiert hat. Heute ist er stellvertretender Vorsitzender des Kreisfeuerwehrverbandes Saarpfalz und Vorsitzender des Fördervereins seiner Homburger Wehr.

Rippel möchte hinter den Kulissen für die Belange der Feuerwehr eintreten und den Problemen der Zukunft vorbeugen, wie er im Gespräch mit unserer Zeitung erzählt. So organisiert er auf Kreisebene Fahrsicherheitstrainings, betreibt mit seinem Verband Öffentlichkeitsarbeit, bringt einen Feuerwehrkalender heraus oder kümmert sich um regelmäßige Aus- und Fortbildungsangebote. „Als ständiger Vertreter des Kreisfeuerwehrverbandes beim Landesfeuerwehrverband wurde ich mit der Arbeit dort vertraut. Ich nahm regelmäßig an den Vorstandssitzungen teil und überredete Bernd Becker, sich wählen zu lassen. Becker wollte aber nur eine vierjährige Amtszeit,, ich bot ihm die Nachfolge an. Das wurde vom Vorstand mitgetragen und jetzt umgesetzt“, beschreibt der 58-Jährige die Historie seiner Verbandskarriere.