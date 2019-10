Homburger Sinfonieorchester : Malwettbewerb zum Konzert „Peter und der Wolf“

Bei „Peter und der Wolf“ begleiten die Geigen den kleinen Peter. Zu hören ist das Musikmärchen am Sonntag, 17. November, als Familienkonzert in der Musikschule Homburg. Foto: dpa/Jens Kalaene

Homburg Mittlerweile gehört es doch schon ins musikalische Jahresprogramm: das Familienkonzert des Homburger Sinfonieorchesters. Das geht in seine nächste Runde und damit ins vierte Jahr. Diesmal hat man einen oft gespielten Klassiker und damit ein Musikmärchen ausgesucht, das wohl die meisten kennen dürften.

Bei „Peter und der Wolf“ nach der Musik von Sergei Prokofjew wird eine Geschichte um eine leichtsinnige Ente, den Jungen Peter, seinen Großvater und den Wolf erzählt, die dann ein Orchester mit Klängen belebt, wobei die darin vorkommenden Personen und Tiere jeweils durch ein ihnen zugeordnetes Instrument wiederzuerkennen sind: Die Violinen begleiten beispielsweise den kleinen Peter, die Oboe spielt die Ente, die Klarinette macht die Katze hörbar , Hörner verraten, wann der Wolf dran ist, das Fagott ist Kennzeichen des brummenden Großvaters. Das Homburger Orchester bringt das Stück am Sonntag, 17. November, 16 Uhr, in der Musikschule Homburg auf die Bühne. Und so wie in den Vorjahren haben sie sich Tänzerinnen mit ins Boot geholt. So arbeitet man erneut mit der Ballettabteilung der Homburger Narrenzunft zusammen.